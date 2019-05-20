США передали Украине контрбатарейные радары

ВСУ получили от США два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36, сообщило Министерство обороны Украины

Сертификат на владение радарами замначальника Генштаба ВС Украины Родиону Тимошенко вручил подполковник армии США Тодд Гоф, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам американского офицера, передача вооружения ВСУ вызвано стремлением США помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

«Технологии этих радаров предоставят военным украинской армии уверенность в случае опасности и во время вражеских обстрелов с закрытых позиций. Данные образцы помогут украинским защитникам уверенно реагировать на средства огневого поражения пртивника и обеспечат точность попадания в цели», — сказал Гоф.

Генерал-лейтенант Тимошенко в свою очередь поблагодарил правительство США и американский народ за оказанную военно-техническую помощь, которая «позволяет украинским военным вести эффективную борьбу с агрессором». По заявлениям замначальника Генштаба, новое вооружение на порядок укрепит оборонительные возможности Украины и послужит «дополнительным сдерживающим барьером для врага, который продолжает провокации против украинских защитников и не соблюдает Минских соглашений».

Отмечается, что с 2014 года США передали в подразделения ВСУ 13 контрбатарейных радаров. Как сообщил подполковник Гоф, стоимость военной помощи Украине со стороны Вашингтона составила свыше 1,1 млрд долларов.

Конгресс США заявил о намерении выделить из бюджета на 2020 год 250 млн долларов для помощи Украине. Из них 50 млн долларов предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия.

Ранее в Пентагоне рассказали, что Соединенные Штаты с 2014 года потратили на украинскую армию более 1,3 млрд долларов.