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Боевики за день выпустили 17 ракет по авиабазе Хмеймим 

RT на русском + ещё 10 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Боевики в Сирии в среду, 22 мая, осуществили 17 пусков из реактивных систем залпового огня в направлении авиабазы Хмеймим. Об этом сообщает Минобороны России.
«22 мая боевики осуществили 17 пусков реактивных систем залпового огня из зоны деэскалации Идлиб в направлении российской авиабазы Хмеймим», — говорится в пресс-релизе.
Как отмечается, восемь ракет до авиабазы не долетело, остальные девять реактивных снарядов были уничтожены дежурными силами ПВО.
В ведомстве проинформировали, что с прошлого вечера боевики осуществляют массированные атаки на войска САР с использованием техники и РСЗО.
По данным МО, в ходе боёв сирийскими войсками уничтожено более 150 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра»*.
19 мая террористы предприняли очередную попытку обстрела Хмеймима.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Комментарии
Армия , Африка , Войска , Конфликты , Джебхат ан-Нусра , Сирия
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