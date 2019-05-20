Цель вижу. Снимаю. Турецкие военные пролетят над Россией

В рамках реализации международного Договора по открытому небу группа российских инспекторов на этой неделе выполнит наблюдательный полет над территорией Чехии

В эту страну наши военные отправятся на специально оборудованном под такую миссию самолете. Он не предназначен для выполнения боевых задач, не несет вооружение, зато имеет на борту аэрофотоаппараты, с помощью которых можно фиксировать перемещения войск и военной техники.

Хотя эта аппаратура прошла международную сертификацию, российских инспекторов в полете все равно будут сопровождать чешские коллеги. Они проследят, чтобы видео— и фотоаппаратура использовались по предназначению. А еще хозяева проконтролируют точный проход российского борта по заранее утвержденному в Праге маршруту.

Местом временного базирования нашего наблюдательного самолета назначен аэродром открытого неба Пардубице. А максимальная дальность маршрута над Чехией ограничена 800 километрами.

Одновременно аналогичную инспекцию некоторых районов Российской Федерации проведут с воздуха турецкие военные. В нашу страну, точнее говоря, на подмосковный аэродром Кубинка их доставит самолет наблюдения CASACN-235 ОС-135Б. Поскольку этот борт тоже не имеет вооружения, создавать проблемы при его перемещении в воздушном пространстве РФ никто не собирается.