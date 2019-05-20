Феникс (Китай): российская армия купила 50 тысяч коробок лапши быстрого приготовления и осталась недовольна ее чрезмерной остротой

Россия уделяет все больше внимания развитию национальной обороны и подготовке войск, но проблема питания в армии по-прежнему остается серьезной. Служившие в армии знают, что еду там можно только терпеть. Однажды было решено закупить у Китая крупную партию лапши быстрого приготовления. Кто мог подумать, что она окажется для солдат слишком острой!

Россия находится недалеко от Северного полюса, где часто бывает очень холодно, но российские солдаты от этого не становятся меньше, наоборот, все они высокие и крупные. Говорят, что Россия все больше внимания уделяет развитию национальной обороны и подготовке войск, однако рацион солдат остается неизменным. Служившие в армии знают, что еду там можно только терпеть. Даже несмотря на то, что солдатам еженедельно выдают сигареты, что весьма неплохо, еда все равно оставляет желать лучшего.

В конце прошлого века российская армия начала импортировать из Китая некоторые продукты, в том числе лапшу быстрого приготовления. Во времена холодной войны СССР бросил все силы на развитие тяжелой промышленности, оставив без внимания легкую промышленность и сельское хозяйство, из-за чего начались трудности с производством таких товаров, как лапша быстрого приготовления и ветчина. После распада СССР у России появилось много боевых самолетов, танков и подводных лодок, однако возникли проблемы с обеспечением армии военной формой, едой и многим другим. Когда российско-китайские отношения улучшились, Россия начала закупать у Китая некоторые продукты питания.

Россияне едят трижды в день, чаще всего их дневной рацион включает в себя кашу, хлеб, рыбу, мясо, салат и так далее. Лапша быстрого приготовления очень понравилась уставшим от жирной армейской пищи солдатам. Однако заказав в Китае 50 тысяч коробок с такой лапшой, Россия подняла невообразимый шум.

Дело в том, что китайцы, особенно жители провинций Сычуань и Хунань, очень любят острое, поэтому даже в лапшу быстрого приготовления добавляется кисло-острая приправа. Но русские совсем не могут есть острую пищу, а купленная в Китае лапша практически вся оказалась острой. Получив товар, российская армия осталась недовольной вплоть до того, что потребовала его вернуть.

Однако процедура возврата слишком сложная и затратная, к тому же покупка в таких объемах считается частью торговли между странами. Вернуть товар было нельзя, но и расстраивать российскую армию было невозможно, и Китай придумал решение.

Узнав, что русские не могут есть острое, китайская сторона тут же принесла свои извинения, после чего отправила в Россию 50 тысяч упаковок неострой лапши. Таким образом, обе стороны остались довольны решением данной проблемы.

Всем известно, что русские прославились своей любовью к спиртному. Небольшое количество алкоголя во время войны помогало выносить страдания и мучения, а также бороться с лютым холодом. Когда температура опускалась на десятки градусов ниже нуля, алкоголь был необходим, чтобы согреться, сохранить тепло и идти сражаться с врагами. Однако у многих интернет-пользователей возник вопрос: разве алкоголь не острый? Раз вы так много пьете, почему не переносите острую еду? Наверное, острота алкоголя русским просто приятнее.

Феникс, Китай