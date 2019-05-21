Военную базу в Саудовской Аравии атаковал беспилотник хуситов

Йеменские повстанцы-хуситы задействовали беспилотный летательный аппарат для нанесения удара по военной базе на территории Саудовской Аравии

Речь идёт об аэродроме, расположенном неподалёку от города Наджран на саудовско-йеменской границе. Запущенный мятежниками дрон поразил склад с оружием, сообщает Associated Press. Данных о жертвах, пострадавших и причинённом ущербе пока нет.

Некоторое время назад саудовские власти обвинили повстанцев в атаке на нефтепровод «Восток-Запад». Те, в свою очередь, заявили, что нападение является ответом на действия войск СА в Йемене и потребовали от Эр-Рияда прекратить агрессию.

Ранее News.ru писал о том, что арабская коалиция нанесла авиаудар по жилому кварталу столицы Йемена Сане. В числе пострадавших оказались две гражданки России, которые работали в сфере здравоохранения.