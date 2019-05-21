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Военную базу в Саудовской Аравии атаковал беспилотник хуситов 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Saudi Press Agency/Xinhua/Global Look Press
Йеменские повстанцы-хуситы задействовали беспилотный летательный аппарат для нанесения удара по военной базе на территории Саудовской Аравии.
Речь идёт об аэродроме, расположенном неподалёку от города Наджран на саудовско-йеменской границе. Запущенный мятежниками дрон поразил склад с оружием, сообщает Associated Press. Данных о жертвах, пострадавших и причинённом ущербе пока нет.
Некоторое время назад саудовские власти обвинили повстанцев в атаке на нефтепровод «Восток-Запад». Те, в свою очередь, заявили, что нападение является ответом на действия войск СА в Йемене и потребовали от Эр-Рияда прекратить агрессию.
Ранее News.ru писал о том, что арабская коалиция нанесла авиаудар по жилому кварталу столицы Йемена Сане. В числе пострадавших оказались две гражданки России, которые работали в сфере здравоохранения.
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Армия , Происшествия , Associated Press , Наджран , Саудовская Аравия
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