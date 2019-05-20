Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Связисты Каспийской флотилии провели масштабную тренировку 

ТК «Звезда» + ещё 6 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Также связисты отработали комплекс имитационных мероприятий по инженерному оборудованию и маскировке позиций в пунктах постоянной дислокации.
Связисты Каспийской флотилии провели масштабную тренировку по установке связи с корабельными группами, выполняющими задачи в море и пунктах базирования в Астрахани и Махачкале.
Военнослужащие Каспийской флотилии отработали задачи по организации связи с корабельными ударными группами, передачи команд управления между береговыми силам и пунктами управления с кораблями КФл.
Экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич» и боевые расчёты радиотехнических постов провели совместные тренировки по обнаружению надводных и воздушных целей с последующей выдачей целеуказаний на применение ракетного и артиллерийского вооружения корабельной группы.
Также связисты отработали комплекс имитационных мероприятий по инженерному оборудованию и маскировке позиций в пунктах постоянной дислокации, в близи пунктов управления имитировали развёртывание передвижных станций связи на базе командно-штабных машин, выполнили прокладку кабельных линий связи для передачи сигналов боевого управления.
Тренировка проводилась в целях отработки вопросов взаимодействия подразделений связи с пунктами управления кораблей при обнаружении надводных и воздушных целей с дальнейшей выдачей данных об обстановке и целеуказаний на применение оружия.
ТК «Звезда»: последние новости
В Севастополе начались Кадетские игры Ракета нового поколения: названы сроки появления опытного образца «Монолита» Российские силы ПВО уничтожили выпущенные по авиабазе Хмеймим реактивные снаряды террористов
Комментарии
Армия , Войска , Астрахань , Махачкала
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крым — русская земля, и на этом точка»6
Больше не тайна: стало известно о миллионах Зеленского149
Вслед за остальными: Гройсман покидает пост10
Скандал из-за голосов: организаторы «Евровидения» внесли ясность
«Без разрешения»: Эстония выдвинула обвинение России31
Видео
«Крым — русская земля, и на этом точка»
Политика Конфликты
Вслед за остальными: Гройсман покидает пост
Украина В мире
Скандал из-за голосов: организаторы «Евровидения» внесли ясность
Шоу-бизнес
Взрыв на подмосковной АЗС: есть погибшие
Происшествия
Больше не тайна: стало известно о миллионах Зеленского
Украина В мире
Зеленский обратился к журналистам с необычной просьбой
В мире Украина
В Кремле отреагировали на итоги «Евровидения»
Политика Шоу-бизнес
Скандал на «Евровидении»: Дробыш подает в суд
Шоу-бизнес
Захарова рассказала о победах российской дипломатии
Политика
Зеленский дал обещание
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение