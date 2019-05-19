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Истребитель Су-30СМ показали в очень красивом видео 

Российская Газета 19 мая 2019
В Сети появилось очень красивое видео, главный герой которого — российский многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ.
В четырехминутном ролике самолет показан во всех режимах работы, в небе и на земле, пускающим ракеты и совершающим головокружительные маневры, на которые способны лишь самолеты с управляемым вектором тяги.
Отдельно хотелось бы отметить саундтрек к клипу. Также интересно посмотреть другие видео автора, посвященные боевой авиации разных стран. Используя материалы из открытых источников, мастерский монтаж и хлесткую музыку, он создает динамичные и зрелищные фильмы.
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