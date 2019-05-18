В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.

Американское издание пишет, что «есть серьезные вопросы о том, насколько реалистичен такой ценник», согласно которому один Су-57 будет стоить менее 34 миллионов долларов. «Это меньше, чем предполагаемая цена Су-30МКК, которую Россия продала Китаю почти два десятилетия назад», — отмечает The Drive.

Изданию «трудно понять, каким образом какие-либо усовершенствования производственной линии или изменения конфигурации самолета могут привести к столь резкому снижению цены».

В The Drive предполагают, что в действительности за 170 миллиардов рублей (2,63 миллиарда долларов) будет куплена только первая партия истребителей из 16 машин (то есть по цене более 164 миллиона долларов за единицу).

Согласно ТАСС, в 2000-2001 годах Россия поставила Китаю 38 многоцелевых истребителей Су-30ММК по контракту 1999 года на сумму порядка 1,5 миллиардов долларов (то есть по цене более 39 миллионов долларов за единицу).

16 мая «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, сообщил, что стоимость контракта на закупку 76 истребителей Су-57 для нужд Воздушно-космических сил России может достигать 170 миллиардов рублей.

15 мая президент России Владимир Путин заявил о закупке в период до 2028 года 76 самолетов Су-57. По словам главы государства, приобретение 76 истребителей вместо запланированных 16 стало возможна благодаря снижению цены производителем на 20 процентов.

В том же месяце сообщалось, что из-за американский санкций, касающихся композитных материалов, Су-57 может стать «цельнометаллическим», что «может отразиться на высокотехнологичности аппарата».