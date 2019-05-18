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Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ» 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Судебные приставы взыскивают с экс-командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина более 17 млн руб. за аварию с гражданским судном, пишет «Коммерсантъ».
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В издании напомнили, что «Краснодар» столкнулся с иностранным гражданским судном в 2016 году во время учений в Балтийском море, после чего его пришлось ремонтировать. Офицеры полностью признали свою вину, однако у Мартемьянова не оказалось денег, чтобы оплатить ремонт.
В газете уточнили, что с Мартемьянова приставы пытаются взыскать 5 млн руб., в то время как Сопину осталось заплатить приставам только 21,7 тыс. руб. — стоимость судебных издержек по иску Минобороны.
«Ъ» добавил, что Мартемьянов является инвалидом.
Ранее сообщалось, что российские подлодки нанесли ракетный «удар» в Черном море.
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Армия , Министерство обороны , Газета "Коммерсантъ"
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