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США заплатят другим странам за отказ от российского оружия 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: РИА Новости
США намерены распространить на весь мир негласную программу финансовой помощи странам, готовым отказаться от покупки российского оружия. Ранее подобная помощь предоставлялась государствам Восточной Европы, бывшим членам Варшавского договора.
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Стартовавшая в 2018 году Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP) уже работает в шести европейских странах: США платят им деньги за отказ от имеющихся на вооружении БМП, БТР и вертолетов советского образца и покупке взамен техники американского производства. Словакия, к примеру, получила 50 миллионов долларов на вертолеты, Хорватия — $ 25 млн на БМП. Теперь США намерены распространить действие программы на весь мир, пишет Defence One.
— Цель состоит в том, чтобы помочь нашим партнерам оторваться от цепи поставок, позволяющей российским пордрядчикам и обсуживающему персоналу, запасным частям производства РФ попадать на военные базы НАТО, — рассказал представитель Госдепартамента.
Работает ERIP так: государство участник подписывает обязательство избавиться от техники российского образца, не закупать ее впредь и выделить часть собственных средств на приобретение американского оружия. Речь идет о значительных суммах.
— Мы не собираемся покупать один вертолет или две БМП, — сказал чиновник. Глобализация программы предполагает выделение каждой стране от 50 до 100 миллионов долларов на обновление военной техники.
Страны, продолжающие закупать запчасти для боевоой техники в России, могут столкнуться с санкциями США, отметили в Госдепартаменте.
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Армия , Оружие , Госдеп США , НАТО , США
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