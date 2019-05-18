В Сети появилось видео ракетных ударов, нанесенных по сирийскому Дамаску со стороны контролируемых Израилем Голанских высот из района заброшенного города Эль-Кунейтра.
#UPDATE The Syrian opposition news agency reported that the explosions in #Damascus caused by an Israeli air strike on Syrian army and Hizbullah targets at the base of the 1st Division of the Army, which is located in the Al-Kiswa area, southwest of Damascus pic.twitter.com/2QxFHnzJt0— Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) 17 мая 2019 г.
Официального сообщения о том, кто выпустил ракеты пока нет. Атаку подтвердил в Twitter израильский журналист. Собственный источник РИА ФАН сообщил, что сирийские спецслужбы знают, что Израиль вынашивает новые планы по дестабилизации ситуации в Сирии. В частности, запланированы удары по двум районам Сирии.
Один из них — авианалет на объекты Сирийской арабской армии и ее союзников. Вторым станет атака боевиков «Джебхат ан-Нусры»* на стратегический пункт размещения бронетанковой части правительственных войск в Хомсе.
Позже изданию «Русская весна» стало известно, что силы ПВО Сирии перехватили часть вражеских ракет, нацеленные с Голанских высот на Дамаск.
По другим данным, сбиты были все выпущенные из Эль-Кунейтры ракеты.
* — террористическая организация, запрещена в России