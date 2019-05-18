По Дамаску был нанесен ракетный удар. Видео

Официального сообщения о том, кто выпустил ракеты пока нет. Атаку подтвердил в Twitter израильский журналист. Собственный источник РИА ФАН сообщил, что сирийские спецслужбы знают, что Израиль вынашивает новые планы по дестабилизации ситуации в Сирии. В частности, запланированы удары по двум районам Сирии.

Один из них — авианалет на объекты Сирийской арабской армии и ее союзников. Вторым станет атака боевиков « Джебхат ан-Нусры »* на стратегический пункт размещения бронетанковой части правительственных войск в Хомсе.

Позже изданию «Русская весна» стало известно, что силы ПВО Сирии перехватили часть вражеских ракет, нацеленные с Голанских высот на Дамаск.

По другим данным, сбиты были все выпущенные из Эль-Кунейтры ракеты.

* — террористическая организация, запрещена в России