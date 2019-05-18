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По Дамаску был нанесен ракетный удар. Видео 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Twitter
В Сети появилось видео ракетных ударов, нанесенных по сирийскому Дамаску со стороны контролируемых Израилем Голанских высот из района заброшенного города Эль-Кунейтра.
Официального сообщения о том, кто выпустил ракеты пока нет. Атаку подтвердил в Twitter израильский журналист. Собственный источник РИА ФАН сообщил, что сирийские спецслужбы знают, что Израиль вынашивает новые планы по дестабилизации ситуации в Сирии. В частности, запланированы удары по двум районам Сирии.
Один из них — авианалет на объекты Сирийской арабской армии и ее союзников. Вторым станет атака боевиков «Джебхат ан-Нусры»* на стратегический пункт размещения бронетанковой части правительственных войск в Хомсе.
Позже изданию «Русская весна» стало известно, что силы ПВО Сирии перехватили часть вражеских ракет, нацеленные с Голанских высот на Дамаск.
По другим данным, сбиты были все выпущенные из Эль-Кунейтры ракеты.
* — террористическая организация, запрещена в России
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Джебхат ан-Нусра , РИА ФАН , Дамаск , Израиль , Эль-Кунейтра
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