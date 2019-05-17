В РВСН определены победители конкурса «Уверенный прием»

По итогам проведенного конкурса первое место завоевали связисты Владимирского ракетного объединения. Серебро досталось команде Омского ракетного объединения, а тройку лидеров замкнула команда Оренбургской ракетной армии.

На протяжении недели лучшие специалисты связи Ракетных войск стратегического назначения в рамках проведения конкурса «Уверенный прием» соревновались в командном и индивидуальном зачетах, за право представлять РВСН на Всеармейских играх.

В ходе проведения соревнований специалисты подразделений связи отрабатывали задачи, направленные на повышение уровня профессиональной подготовки и проверку боевых возможностей современных образцов техники связи в условиях, приближенным к боевым.

Особое внимание было уделено выполнению отдельных элементов по настройке радиосистем и передачи сигнала в условиях радиоподавления со стороны условного противника, работе по приему радиограмм на слух и знание радиокодов, а также выполнению учебных задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи. Помимо этого оценивается специальная, тактическая, техническая, огневая и физическая подготовка военнослужащих.

Кроме того, специалисты связи РВСН проявят свое профессиональное мастерство на пунктах управления связи, антенных модулях, командно-штабных машинах и радиорелейных станциях.

По итогам проведенного конкурса первое место завоевали связисты Владимирского ракетного объединения. Серебро досталось команде Омского ракетного объединения, а тройку лидеров замкнула команда Оренбургской ракетной армии.

Всеармейский этап конкурса «Уверенный прием», пройдет в конце июля в городе Санкт-Петербург.