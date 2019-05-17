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Раскрыто влияние санкций США на конструкцию Су-57 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экспортная версия российского истребителя пятого поколения Су-57 (Су-57Э) потребует защиты ряда «критичных технологий», сообщил «Свободной Прессе» главный редактор портала MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.
По мнению военного эксперта, речь может идти, в частности, о двигателе второго этапа, радиолокационном корпусе, и композитных материалах.
«Критичными технологиями могут быть также композитные материалы. Хотя после американского эмбарго на них есть подозрение, что Су-57 будет цельнометаллический. Это может отразиться на высокотехнологичности аппарата. Но это только предположение», — сказал главный редактор.
В марте директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов заявил, что документы на экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57Э почти готовы.
В январе сообщалось, что российские ближне-среднемагистральные пассажирские самолеты МС-21 могут остаться без композитного «черного крыла» из-за санкций США в отношении предприятий «Ростеха», в частности, «АэроКомпозита».
Позднее в том же месяце в аппарате вице-премьера Юрия Борисова заявили, что программа создания МС-21 будет реализована, а гендиректор «АэроКомпозита» Анатолий Гайданский назвал меры, введенные Министерством промышленности и торговли США в отношении поставщика компонентов для МС-21, не санкциями, а «технологическими ограничениями».
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Комментарии
Армия , Оружие , Юрий Борисов , Анатолий Гайданский , Минпромторг , Ростех , Аэрокомпозит , США
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