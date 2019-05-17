Раскрыто влияние санкций США на конструкцию Су-57

Экспортная версия российского истребителя пятого поколения Су-57 (Су-57Э) потребует защиты ряда «критичных технологий», сообщил «Свободной Прессе» главный редактор портала MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.

По мнению военного эксперта, речь может идти, в частности, о двигателе второго этапа, радиолокационном корпусе, и композитных материалах.

«Критичными технологиями могут быть также композитные материалы. Хотя после американского эмбарго на них есть подозрение, что Су-57 будет цельнометаллический. Это может отразиться на высокотехнологичности аппарата. Но это только предположение», — сказал главный редактор.

В марте директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов заявил, что документы на экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57Э почти готовы.