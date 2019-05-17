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Белоруссия заинтересована в покупке систем ПВО, «Панцирей» и «Торов» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Белоруссия проявляет интерес к приобретению российских систем ПВО, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" и "Тор" разных модификаций. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке HeliRussia-2019.
"Сегодня в Белоруссии востребованы российские системы ПВО, комплексы "Панцирь", комплексы "Тор" разных модификаций, безусловно, вертолетная техника — Ми-35, Ми-17. Достаточно большой интерес представляет "Ансат" с учетом его характеристик и цены. Ка-226 соответственно, стрелковое вооружение", — сказал Михеев, подводя итоги работы делегации "Рособоронэкспорта" на выставке вооружений MILEX 2019 в Белоруссии.
Он подчеркнул, что у России в Белоруссии много партнеров, которые участвуют в кооперации со всеми российскими предприятиями — производителями самолетов, вертолетов и бронетанковой техники. "Поэтому выставка MILEX имеет профессиональный оттенок с точки зрения встреч инженеров, специалистов, производителей первого и второго уровней кооперации", — добавил глава "Рособоронэкспорта".
С 15 по 18 мая в Минске проходит международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019. Экспозиция российских предприятий занимает свыше 500 кв. м. Свою продукцию представили такие российские предприятия, как концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Рособоронэкспорт", "Уралвагонзавод", НПК "Техмаш".
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Комментарии
Армия , Оружие , Александр Михеев , Техмаш , Уралвагонзавод , Рособоронэкспорт , Алмаз-Антей , ИТАР-ТАСС
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