Белоруссия заинтересована в покупке систем ПВО, «Панцирей» и «Торов»

Белоруссия проявляет интерес к приобретению российских систем ПВО, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" и "Тор" разных модификаций. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке HeliRussia-2019.

"Сегодня в Белоруссии востребованы российские системы ПВО, комплексы "Панцирь", комплексы "Тор" разных модификаций, безусловно, вертолетная техника — Ми-35, Ми-17. Достаточно большой интерес представляет "Ансат" с учетом его характеристик и цены. Ка-226 соответственно, стрелковое вооружение", — сказал Михеев, подводя итоги работы делегации "Рособоронэкспорта" на выставке вооружений MILEX 2019 в Белоруссии.

Он подчеркнул, что у России в Белоруссии много партнеров, которые участвуют в кооперации со всеми российскими предприятиями — производителями самолетов, вертолетов и бронетанковой техники. "Поэтому выставка MILEX имеет профессиональный оттенок с точки зрения встреч инженеров, специалистов, производителей первого и второго уровней кооперации", — добавил глава "Рособоронэкспорта".