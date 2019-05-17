В ОСК назвали главную ударную силу российского авианосца будущего

Алексей Рахманов. Основной боевой техникой, стоящей на вооружении нового российского авианосца, могут стать ударные беспилотники, заявил президент " Объединенной судостроительной корпорации

"Это, может быть, будет вообще не авианосец, может, это по-другому будет называться, потому что не каждый беспилотник будет возвращаться на базу, можно дальше фантазировать", — сказал он в интервью радио "Звезда".

Рахманов отметил, что ставка на беспилотники в будущем связана со сменой приоритетов в военной доктрине РФ и желанием сократить риски для жизни военных.

"Подразделения, которые имеют на вооружении большое количество беспилотников, сократят тотально … опасность для человеческой жизни", — пояснил глава ОСК.

Однако концепция нового авианосца пока не утверждена высшим руководством страны.