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В ОСК назвали главную ударную силу российского авианосца будущего 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Министерство обороны Великобритании
Основной боевой техникой, стоящей на вооружении нового российского авианосца, могут стать ударные беспилотники, заявил президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.
"Это, может быть, будет вообще не авианосец, может, это по-другому будет называться, потому что не каждый беспилотник будет возвращаться на базу, можно дальше фантазировать", — сказал он в интервью радио "Звезда".
Рахманов отметил, что ставка на беспилотники в будущем связана со сменой приоритетов в военной доктрине РФ и желанием сократить риски для жизни военных.
"Подразделения, которые имеют на вооружении большое количество беспилотников, сократят тотально … опасность для человеческой жизни", — пояснил глава ОСК.
Однако концепция нового авианосца пока не утверждена высшим руководством страны.
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Армия , Оружие , Алексей Рахманов , Объединенная судостроительная корпорация
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