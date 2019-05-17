Разработчик раскрыл дальность стрельбы новой самоходки для ВДВ «Лотос»

Согласно данным открытых источников, максимальная дальность стрельбы предшественницы "Лотоса" — "Ноны-СВ" — составляет 12 километров.

"Это будет новый выстрел (калибра 120 мм — ред.), дальность которого составит порядка 13 тысяч метров", — сказал Баков.

Он также сообщил, что первые образцы самоходки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина.

"Пока что да, так как там существует сертифицированное помещение, которое позволяет собирать машины такого класса, но решения о том, где будут собираться серийные САО, пока что нет", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, система управления огнем для "Лотоса" будет производиться в ЦНИИточмаш. "Опытный образец готов, предварительные испытания начнутся после форума "Армия-2019". Но, думаю, в мае мы выкатим САО и постреляем. Всему институту хочется на него посмотреть", — сказал Баков.

Ранее сообщалось, что ЦНИИточмаш ведет работу над проектом самоходного орудия для ВДВ "Зауралец-Д", который должен был сменить имеющийся на вооружении десантников артиллерийский комплекс "Нона-С". Однако позднее Минобороны РФ заменило проект "Зауральца" на усовершенствованный "Лотос". Как сообщали в ЦНИИточмаш, основные отличия "Лотоса" от "Зауральца" будут заключаться в новом орудии с большей дальностью стрельбы, а также внедрении новых боеприпасов для высокоточного огня.

В октябре 2018 года гендиректор института Альберт Баков сообщил РИА Новости, что ЦНИИточмаш приступил к созданию опытного образца "Лотоса". Позднее пресс-служба института опубликовала на официальном сайте внешний вид новой самоходки для ВДВ, но раскрывать конкретные боевые возможности "Лотоса" не стала, отметив, что "сведения о тактико-технических характеристиках новейшего образца вооружения до начала испытаний являются закрытыми".