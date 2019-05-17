В России впервые с 1974 года создадут новый патрон для снайперского оружия

"Сейчас, например, мы делаем новый патрон.338 Lapua Magnum [специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции, сейчас используется также охотниками и стрелками-спортсменами], чего фактически у нас в стране не было с 1974 года, так как конкретной задачи по созданию новых патронов не ставилось", — сказал Баков.

По его словам, для выполнения этой задачи необходимо создать оборудование для производства, создать пороха, капсюли и так далее.

"Кроме того, есть задача поработать с патроном 7,62х39 мм. Посмотрим, как можно его улучшить", — добавил собеседник агентства.

Ранее главный конструктор боевой экипировки ЦНИИточмаш Игорь Некрасов сообщил, что два новых патрона калибра 5,45 мм повышенного бронепробития и кучности созданы в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник".

По его словам, институт также завершил опытно-конструкторскую работу "Аверс", которая предполагала создание новых патронов калибра 12,7 мм, способных поджигать тяжелые виды топлива.