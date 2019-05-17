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В России впервые с 1974 года создадут новый патрон для снайперского оружия 

РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
Фото: минобороны РФ / Вячеслав Красильников
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") создает новый патрон в калибре.338 Lapua Magnum, заявил в интервью РИА Новости гендиректор учреждения Альберт Баков.
"Сейчас, например, мы делаем новый патрон.338 Lapua Magnum [специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции, сейчас используется также охотниками и стрелками-спортсменами], чего фактически у нас в стране не было с 1974 года, так как конкретной задачи по созданию новых патронов не ставилось", — сказал Баков.
По его словам, для выполнения этой задачи необходимо создать оборудование для производства, создать пороха, капсюли и так далее.
"Кроме того, есть задача поработать с патроном 7,62х39 мм. Посмотрим, как можно его улучшить", — добавил собеседник агентства.
Ранее главный конструктор боевой экипировки ЦНИИточмаш Игорь Некрасов сообщил, что два новых патрона калибра 5,45 мм повышенного бронепробития и кучности созданы в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник".
По его словам, институт также завершил опытно-конструкторскую работу "Аверс", которая предполагала создание новых патронов калибра 12,7 мм, способных поджигать тяжелые виды топлива.
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Армия , Оружие , Альберт Баков , Ростех , ЦНИИТОЧМАШ , РИА Новости
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