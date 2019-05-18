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Власти Сирии обменяли у боевиков в Алеппо десять заложников 

News.ru + ещё 12 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Сирийские правительственные силы обменяли девять удерживаемых лиц на десять заложников, захваченных боевиками в Алеппо.
17 мая состоялся обмен девяти членов незаконных вооружённых формирований на десять граждан Сирийской Арабской Республики, включая двух женщин и ребёнка, — сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
Российские военные содействовали обмену заложников, передаёт РИА Новости
Как писал News.ru, боевики запрещённой в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии. По данным ведомства, целью боевиков является обвинение Воздушно-космических сил (ВКС) в химических атаках против мирных жителей с помощью постановочной видеосъёмки, которая может быть опубликована в западных СМИ.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Джебхат ан-Нусра , РИА Новости , Сирия
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