Власти Сирии обменяли у боевиков в Алеппо десять заложников

Сирийские правительственные силы обменяли девять удерживаемых лиц на десять заложников, захваченных боевиками в Алеппо. 17 мая состоялся обмен девяти членов незаконных вооружённых формирований на десять граждан Сирийской Арабской Республики, включая двух женщин и ребёнка, — сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Российские военные содействовали обмену заложников, передаёт РИА Новости Как писал News.ru, боевики запрещённой в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии. По данным ведомства, целью боевиков является обвинение Воздушно-космических сил (ВКС) в химических атаках против мирных жителей с помощью постановочной видеосъёмки, которая может быть опубликована в западных СМИ.