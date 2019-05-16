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ВКС получат первый серийный Су-57 уже в этом году 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В этом году Воздушно-космические силы России должны получить первый серийный Су-57. Еще один самолет предполагается передать ВКС в 2020 году. Сейчас "сушки" выпускаются в серию с двигателями АЛ-41Ф-1, на смену которым должен прийти двигатель "второго этапа", который известен как "Тип-30". Как рассказал "РГ" военный эксперт Алексей Леонков, с этими двигателями Су-57 сможет полностью раскрыть свой потенциал и стать одним из лучших, если не лучшим в мире самолетом пятого поколения. По его словам, в российской "пятерке" все построено на цифровых технологиях.
Кроме того, Су-57 изготавливается с применением технологий пониженной радиолокационной заметности с использованием композитных материалов. Она отличается от западных стелс, где применяются радиопоглощающие материалы. Еще одной "фишкой" Су-57 являются РЛС по всему корпусу "пятерки". В случае ракетной атаки система подскажет летчику, как лучше отклониться от удара. "Сейчас ни один самолет не способен проводить такое маневрирование в воздухе, Су-57 по этим качествам лучший в мире", — подчеркнул Леонков. Он отметил, что ракетное вооружение машины позволит бороться с любыми самолетами.
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Армия , Оружие
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