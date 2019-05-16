Беспилотник США проводит разведку в Донбассе

Мониторинговый ресурс PlaneRadar сообщил о том, что стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, принадлежащий военно-воздушным силам США , проводит разведывательный полёт на территории Донбасса.

Летательный аппарат с бортовым номером 102043 с позывным FORTE10 вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на Сицилии.

Как писал News.ru, патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полёт вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.