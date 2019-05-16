Путин рассказал о наращивании группировки военных спутников в 1,5 раза

Российская орбитальная группировка спутников военного и двойного назначения за последние годы обновилась практически на 80% и выросла в 1,5 раза, сообщил в четверг президент Владимир Путин

"За последние шесть лет была проведена большая работа по совершенствованию российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения. Ее состав обновлен практически на 80% и увеличен в 1,5 раза", — сказал Путин на военном совещании в Сочи.

По его словам, от способности эффективно решать в космосе задачи, связанные с обеспечением безопасности, "напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета".