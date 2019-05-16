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Путин рассказал о наращивании группировки военных спутников в 1,5 раза 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская орбитальная группировка спутников военного и двойного назначения за последние годы обновилась практически на 80% и выросла в 1,5 раза, сообщил в четверг президент Владимир Путин.
"За последние шесть лет была проведена большая работа по совершенствованию российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения. Ее состав обновлен практически на 80% и увеличен в 1,5 раза", — сказал Путин на военном совещании в Сочи.
По его словам, от способности эффективно решать в космосе задачи, связанные с обеспечением безопасности, "напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета".
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что российская орбитальная группировка в 2018 году, в целом, выросла на восемь спутников и составляет 156 космических аппаратов гражданского и военного назначения.
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Армия , Оружие , Политика , Дмитрий Рогозин , Владимир Путин , Роскосмос
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