Подтверждено наличие недостатков у новейших российских подлодок

По его словам, это конструктивные недочеты, которые были выявлены в ходе испытаний подлодки «Казань» — первого корабля, построенного по модернизированному проекту «Ясень», и второго в этой серии после «Северодвинска», не усовершенствованной субмарины.

«Испытания лодки идут непросто. В первую очередь, речь об отработке систем управления, которые на этой субмарине применяются впервые», — отметил глава ОСК.

Рахманов заверил, что в корпорации стараются завершить испытания и получить готовую субмарину до конца текущего года, но пока не знают, удастся ли завершить ее отделку за этот срок.