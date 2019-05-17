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ЦВО получил на вооружение четыре ударных вертолета Ми-24П 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вертолеты Ми-24П поступили на вооружение бригады армейской авиации в Свердловской области.
Машины приземлились сегодня на военном аэродроме региона. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
Ми-24 — смесь штурмовика и боевой машины пехоты. Оборудование вертолета позволяет совершать полеты днем и ночью в сложных метеорологических условиях. Среди летчиков за свой специфический внешний вид вертолет получил прозвище "крокодил".
Техника значительно повысит боевые возможности бригады. Планируется, что она будет применяться на тактических учениях от ротного до бригадного звена. Для полетах на модификации летчики прошли обучение заранее.
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Армия , Оружие , Свердловская Область
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