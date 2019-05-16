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Турция заявила о полном контроле над С-400 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Приобретаемые у России зенитные ракетные системы С-400 будут полностью контролироваться Анкарой, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Существует мнение, что С-400 будут представлять угрозу для истребителей F-35. Эти системы будут полностью находиться под нашим контролем, они не будут интегрированы в систему НАТО. Они будут под полным нашим контролем», — передает слова Чавушоглу ТАСС.
Ранее в американском Конгрессе заявили, что Турция должна отказаться от приобретения российских С-400 и вместо этого сотрудничать с США.
Турция говорила, что не откажется от планов закупки С-400, однако в США заявили о несовместимости таких действий со стандартами НАТО, пригрозив ввести санкции.
Теперь США просят Турцию об отсрочке приобретения С-400.
США опасаются, что благодаря С-400 в Турции Россия сможет получить данные об американских истребителям F-35.
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Армия , В мире , Оружие , Мевлют Чавушоглу , НАТО , ИТАР-ТАСС , Анкара , Турция
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