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Российский комплекс «Адъютант» может получить белорусский беспилотник 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: пресс-служба АО ИЭМЗ "Купол"
Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") готов интегрировать белорусский беспилотник-мишень "Беркут-БМ" в мишенный комплекс "Адъютант". Об этом ТАСС сообщил директор по военно-техническому сотрудничеству и исполнению гособоронзаказа предприятия, директор проекта "Мишенные комплексы" Игорь Иванов на выставке MILEX 2019.
"У нас открытая архитектура. Мы не против, говорим им: "Давайте попробуем интегрироваться", — сказал Иванов о возможности интеграции в российский комплекс "Беркута-БМ" разработки белорусского предприятия "КБ "Беспилотные вертолеты".
По словам собеседника, необходимо будет решить вопрос сопряжения белорусских мишеней с российской катапультой.
"Как вы видите, у них очень сложная система запуска — огромная катапульта, сжатый воздух, нам бы этого не очень хотелось", — отметил Иванов.
Он пояснил, что катапульта "Адъютанта" универсальна для всех мишеней, мобильна и проста в техническом плане. Для запуска применятся натяжение эластичного троса по принципу арбалета.
Мишенный комплекс "Адъютант" состоит из подвижного пункта управления, четырех типов воздушных мишеней и средств их запуска. Воздушные мишени обеспечивают боевую работу расчетов зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов и имитируют воздушные цели от крылатых ракет до кустарно изготовленных беспилотников.
Беспилотный мишенный комплекс "Беркут-БМ" является единственной в мире автономной мишенью, способной имитировать летательные аппараты размером вплоть до военно-транспортного самолета Ил-76 с помощью радиолокационного имитационного центра, который формирует эффективную площадь рассеяния заданных параметров.

Новые модели целей

Набор воздушных мишеней, запускаемых с помощью комплекса "Адъютант", пополнится двумя новыми моделями — высокоскоростной и мадоразмерной, отметил также Иванов.
"Два типа мишеней прорабатываем: скоростную и малоразмерную. Я не раскрою секрета, малоразмерную мы уже сделали, испытали", — сказал Иванов.
Также будут повышены характеристики уже имеющихся мишеней.
"Работа будет продолжена, будут повышены скорости, повышены высоты", — добавил он.
Сейчас мишенный комплекс "Адъютант" состоит из подвижного пункта управления, четырех типов воздушных мишеней и средств их запуска. Воздушные мишени обеспечивают боевую работу расчетов зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов и имитируют воздушные цели от крылатых ракет до кустарно изготовленных беспилотников.

Выставка MILEX 2019

С 15 по 18 мая в Минске проходит международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019. Экспозиция российских предприятий занимает свыше 500 кв. м. Свою продукцию представили такие российские предприятия, как концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Рособоронэкспорт", "Уралвагонзавод", НПК "Техмаш".
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Комментарии
Армия , Оружие , Игорь Иванов , Техмаш , Уралвагонзавод , Рособоронэкспорт , Алмаз-Антей , ИЭМЗ "Купол"
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