Российский комплекс «Адъютант» может получить белорусский беспилотник

"У нас открытая архитектура. Мы не против, говорим им: "Давайте попробуем интегрироваться", — сказал Иванов о возможности интеграции в российский комплекс "Беркута-БМ" разработки белорусского предприятия "КБ "Беспилотные вертолеты".

По словам собеседника, необходимо будет решить вопрос сопряжения белорусских мишеней с российской катапультой.

"Как вы видите, у них очень сложная система запуска — огромная катапульта, сжатый воздух, нам бы этого не очень хотелось", — отметил Иванов.

Он пояснил, что катапульта "Адъютанта" универсальна для всех мишеней, мобильна и проста в техническом плане. Для запуска применятся натяжение эластичного троса по принципу арбалета.

Мишенный комплекс "Адъютант" состоит из подвижного пункта управления, четырех типов воздушных мишеней и средств их запуска. Воздушные мишени обеспечивают боевую работу расчетов зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов и имитируют воздушные цели от крылатых ракет до кустарно изготовленных беспилотников.

Беспилотный мишенный комплекс "Беркут-БМ" является единственной в мире автономной мишенью, способной имитировать летательные аппараты размером вплоть до военно-транспортного самолета Ил-76 с помощью радиолокационного имитационного центра, который формирует эффективную площадь рассеяния заданных параметров.

Новые модели целей

Набор воздушных мишеней, запускаемых с помощью комплекса "Адъютант", пополнится двумя новыми моделями — высокоскоростной и мадоразмерной, отметил также Иванов.

"Два типа мишеней прорабатываем: скоростную и малоразмерную. Я не раскрою секрета, малоразмерную мы уже сделали, испытали", — сказал Иванов.

Также будут повышены характеристики уже имеющихся мишеней.

"Работа будет продолжена, будут повышены скорости, повышены высоты", — добавил он.

Сейчас мишенный комплекс "Адъютант" состоит из подвижного пункта управления, четырех типов воздушных мишеней и средств их запуска. Воздушные мишени обеспечивают боевую работу расчетов зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов и имитируют воздушные цели от крылатых ракет до кустарно изготовленных беспилотников.

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