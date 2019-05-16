«Хороший союзник»: Америка пригрозила Турции санкциями

США требуют ввести санкции против Турции в случае закупки ею у России зенитных ракетных комплексов С-400. На этот раз с соответствующим предложением выступили американские конгрессмены. Они также в очередной раз предложили отказать Анкаре в продаже истребителей пятого поколения F-35. В Вашингтоне такие радикальные действия объясняют опасением, что закупка Турцией С-400 создаст «слишком много угроз» для национальной безопасности США.

Американские конгрессмены, в числе которых как демократы, так и республиканцы, предложили нескольким комитетам палаты представителей рассмотреть резолюцию с призывом к «полному применению санкций» против Турции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). К тому же конгрессмены рассмотрели вариант исключения Анкары из программы создания американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 и тоже внесли его на рассмотрение. Об этом сообщили в среду в пресс-службе комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Причина таких радикальных решений в отношении страны-члена НАТО та же, что и раньше — турецкая сторона не намерена отказываться от приобретения у России зенитных ракетных систем С-400.

«Наша резолюция, внесенная конгрессменами от двух партий, должна рассматриваться как четкое заявление Конгресса США о том, что Турция должна сделать выбор: быть партнером России или своих союзников по НАТО. Я надеюсь, что [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган сделает правильный выбор. От этого зависит будущее нашего союза», — подчеркнул один из авторов резолюции, старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол (от штата Техас).

К тому же он выразил мнение, что закупка турецкой стороной комплексов С-400 создаст «слишком много угроз» для национальной безопасности США.

Резолюции палаты представителей и сената принимаются отдельно в каждой палате конгресса. Они не имеют юридической силы и носят лишь рекомендательный характер. Посредством таких документов законодатели скорее выражают свою позицию по тому или иному вопросу. Исполнительная ветвь власти при этом имеет право игнорировать такого рода документы.

Чем ближе срок поставки Турции ЗРК, тем активнее в США начинают звучать предупреждения о введении за эти действия санкций против Анкары. Об этом 23 апреля заявил американский сенатор Боб Менендес.

Он также подчеркивал, что помимо санкций за такую покупку США также откажут турецкой стороне в продаже американских истребителей пятого поколения F-35. Сенатор заявил, что Турция «никогда не будет иметь F-35 рядом с системой С-400», потому что это неприемлемо и не отвечает национальным интересам США.

«Это неприемлемо для наших союзников и несовместимо с НАТО и нашими союзниками, которые купили F-35. Такой шаг уводит нас от консенсуса в НАТО. Так что да, ни один F-35 не будет продан Турции, если она получит С-400», — сказал Менендес греческой редакции телеканала Euronews.

По словам политика, у Вашингтона уже есть список санкций для Анкары, но из них президент США Дональд Трамп должен выбрать только пять, как того требует закон.

«Среди них ограничения на экспорт, вопросы программ вооружения, есть очень мощные финансовые инструменты, такие как ограничения на заключение любой финансовой сделки с банками США. Есть проблемы с Visa, которые могут возникнуть», — уточнил сенатор.

Кроме того, он заверил, что в дополнение к санкциям Турцию ждут огромные последствия для ее оборонного сектора. Менендес выразил надежду, что турецкая сторона пересмотрит свое отношение и вернется на путь «хорошего союзника по НАТО», поддерживающего ценности альянса.

Если же этого не случится, не исключено, что встанет вопрос о свертывании американских баз в Турции, предупредил он. «Если этого не произойдет, то США заново рассмотрят, в каком другом месте в мире — а это может быть Греция или где-либо еще — будут защищаться национальные интересы и безопасность союзников США и НАТО», — пояснил он.

Вместе с тем турецкая сторона выражает абсолютную уверенность в правильности своих действий и не намерена отказываться от закупок российских систем.

16 февраля об этом заявил сам Реджеп Эрдоган , слова которого приводило Reuters. «Мы заключили сделку с Россией по С-400, так что не может быть и речи о том, чтобы мы повернули назад. Вот и все», — констатировал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что Турция готова к покупке американских ракетных систем Patriot, если сделка послужит интересам Анкары. При этом есть вопросы, которые все еще обсуждаются с США, отметил глава государства.

«Администрация США положительно относится к вопросу досрочных поставок, но ничего не говорит ни о совместном производстве, ни о кредите. Мы продолжаем работу, исходя из обещания поставок С-400 в июле», — пояснил Эрдоган.

Это заявление он сделал на следующий день после истечения неофициального срока, установленного Вашингтоном для ответа Анкары. Официальные лица США предложили Турции до 15 февраля ответить на предостережение отозвать предложение о продаже ракетных комплексов Patriot стоимостью $3,5 млрд, если Анкара не разорвет сделку с Россией по закупке С-400. Вашингтон также отметил, что под угрозой находится и сделка на покупку Турцией истребителей Lockheed Martin F-35.

Но Турция непреклонна, и это отметили в России. В преддверии Московской конференции по международной безопасности (МКМБ) замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обратил внимание, что турецкая сторона продемонстрировала удивительную стойкость, не поддавшись на шантаж США и не отказавшись от закупок российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400.