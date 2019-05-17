Немецкая подлодка зацепила дно у побережья Норвегии

Дизельная подводная лодка ВМС Германии U-36 задела корпусом дно бухты при выходе в море из базы военно-морского флота Норвегии Хааконсвем. О последствиях инцидента и потерпевших не сообщается.

"Подводная лодка U-36 коснулась дна при выходе из норвежского порта Хааконсвем и была повреждена при этом", — пишет газета Der Spiegel.

В настоящий момент производится оценка полученных субмариной повреждений. Пока неизвестно, сможет ли они двигаться дальше своим ходом.

Причина беспокойства немецких адмиралов ясна, так как в настоящее время только три из шести подводных лодок проекта 212A готовы к использованию. Если худшие опасения оправдаются, то после аварии в Норвегии число может сократиться до двух субмарин.

Издание сообщает, что в январе U-36 прибыла в Норвегию после ремонта для тренировок экипажа на местных морских полигонах.

Отметим, что это уже не первый инцидент с немецкими подлодками в норвежских водах. В октябре 2017 года субмарина U-35 повредила лопасти винта во время глубоководных испытаний у побережья Кристиансанда, и лодку пришлось ставить на ремонт. В результате флот Германии на некоторое время остался без боеготовых подлодок.

Справка "РГ"

Немецкие дизель-электрические подлодки проекта 212А имеют длину 56,3 метра и ширину. Обладают водоизмещением 1 840 тонн. Рабочая глубина погружения — 200 метров, предельная — 350 метров. Субмарина развивает под водой скорость до 20 узлов. Автономность — 30 суток. Экипаж — 27 человек. Подлодки вооружены шестью 533-мм торпедными аппаратами, а также противокорабельными ракетами "Тритон".