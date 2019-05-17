Польша намерена закупить у США первую партию самолетов F-35 до 2026 года

Министерство обороны Польши намерено закупить первую партию американских истребителей F-35 до 2026 года. Об этом сообщил депутатам Сейма Польши заместитель министра обороны республики Войчех Скуркевич.

"Мы купим самолеты пятого поколения. Это переломное решение, которое поднимет наши военно-воздушные силы на другой уровень, — утверждал Скуркевич, которого цитирует агентство ПАП. — Первая эскадрилья самолетов F-35 будет закуплена до 2026 года. Вторая эскадрилья будет закуплена уже после 2026 года. Таковы факты".

При этом замминистра отметил, что приоритетной программой для военного ведомства также является приобретение партии ударных вертолетов из 32 винтокрылых машин.

"По нашим планам, вертолеты должны быть закуплены до 2026 года", — уточнил Скуркевич.

Он добавил, что в настоящее время польские вооруженные силы располагают 250 вертолетами различных типов.

В начале этого года Польша уже приобрела 4 вертолета S-70i "Блэк хоук" (Black Hawk) для сил специального назначения и в апреле подписала контракт на закупку четырех противолодочных вертолетов AW101 для своих военно-морских сил.