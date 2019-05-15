Путин объяснил, почему Ирану не надо выходить из ядерной сделки

Целесообразности выхода Ирана из Совместного всеобъемлющего плана действий нет, так как в разрушении договоренностей в итоге обвинят Тегеран , а не Вашингтон, который спровоцировал развал ядерной сделки, заявил президент России Владимир Путин

«Я неоднократно в разговорах с иранскими партнерами говорил, что, на мой взгляд, для Ирана было бы целесообразнее оставаться в этом договоре, несмотря ни на что. Потому что как только Иран сделает первые шаги в ответ (на выход США из СВПД), сам заявит о том, что откуда— то выходит, назавтра все забудут, что инициаторами разрушения были США, и вина за все будет возложена на Иран», — передает слова Путина ТАСС.

Он заметил, что, возможно, говорит «недипломатическую вещь», которая может «ранить ухо наших европейских друзей».

«Американцы вышли из сделки, договор разрушается, европейские страны ничего не могут сделать для его спасения, не могут реально работать с Ираном, чтобы компенсировать потери в экономической сфере», — сказал президент России.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в свою очередь отметил, что новые санкции США против Ирана и угроза европейским фирмам из-за сотрудничества с Тегераном являются провокационным шагом.

Между тем, со среды Иран официально приостанавливает выполнение части своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).