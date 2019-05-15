Появилось видео атаки сирийской армии на джихадистов

Появились новые кадры наступления сирийской армии на южную часть Идлиба. Соответствующее видео предоставило агентство Ruptly.

Кадры, снятые 14 мая, демонстрируют взрывы артиллерийских снарядов. На видео также запечатлены проправительственные солдаты, которые наблюдают за обстрелом через бинокль. Также заметны вертолеты и самолеты, пролетающие на местом военных действий.

Отмечается, что сирийская арабская армия (САА) продолжила наступление на бойцов «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России « Джабхат ан-Нусры »), устроивших лагерь на взлетно-посадочной полосе Аль-Шария в провинции Хама.

Ранее стало известно, что джихадисты «Хайат Тахрир аш-Шам» отбили прежде занятую сирийской армией стратегически важную деревню Шейх Идрис.