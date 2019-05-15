Россия передаст Беларуси истребители Су-30СМ

"Поставка авиатехники будет осуществляться в строгом соответствии с условиями контракта после получения авансовых платежей от белорусской стороны", — уточнили в Федеральной службе.

Известно, что соответствующие договоренности между минобороны Белоруссии и корпорацией "Иркут" были подписаны в 2017 году. По ним российские производители авиатехники обязались в течение нескольких лет поставить соседнему государству 12 истребителей Су-30СМ. По условиям контракта белорусы должны ежегодно получать от "Иркута" звено новейших боевых самолетов — четыре машины.

Теоретически первую партию "сухих" могли отправить соседям в 2018-м. Однако западные санкции в отношении Москвы несколько скорректировали договоренности. Когда стало ясно, что некоторые производимые для Су-30СМ за границей высокотехнологичные элементы необходимо заменить отечественными, в планы поставок внесли изменения.

В феврале прошлого года министр обороны Белоруссии генерал Андрей Равков объявил: первое звено Су-30СМ будет передано Минску в 2019-м. Тогда же генерал объяснил, почему его страна и армия так нуждаются в этих истребителях. "Закупка самолетов Су-30 позволит повысить наши возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, а также существенно обновить парк авиационной техники", — заявил белорусский министр.

В начале нынешнего года на Иркутском авиазаводе , где выполняют контракт с белорусами, подтвердили готовность жестко соблюдать график выпуска экспортных самолетов. Еще там напомнили что помимо Минска в получении истребителей Су-30СМ весьма заинтересован Казахстан. Более того, их военным уже переданы две эскадрильи новейших боевых истребителей.

Чем же так хороша эта машина фирмы "Сухого"? Буквы "С" и "М" в ее названии означают, что самолет выпускают серийно и в модернизированной версии.

Он предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения его воздушных, наземных и морских целей. Два форсированных турбореактивных двигателя с управляемым вектором тяги и переднее горизонтальное оперение обеспечивают Су-30СМ высокую маневренность. А современный радиолокатор с фазированной антенной решеткой обеспечивает истребитель надежной навигацией, связью и уникальными возможностями по распознаванию целей.

Боевой радиус действия Су-30СМ — 1500 километров, продолжительность полета без дозаправки — 3,5 часа. Этот истребитель способен применять по противнику и его объектам современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".