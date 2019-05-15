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Белоруссия представила новый ЗРК средней дальности 

Деловая газета «Взгляд» 15 мая 2019
Фото: bsblog.info
Белоруссия представила новый зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-МБ3К», созданный местным военно-промышленным комплексом.
В официальном издании международной выставки вооружений MILEX-2019 сообщается, что ЗРК по своим характеристикам не уступает современным аналогам, передает РИА «Новости».
Кроме того, «по соотношению цена/боевые свойства ЗРК станет весьма выгодным предложением для целого ряда стран, которые не производят военную технику такого класса», говорится в материале.
Основными особенностями нового ЗРК называют высокую надежность и улучшенные эксплуатационные характеристики.
«ЗРК «Бук-МБ3К» способен обеспечить обнаружение и перехват всех типов маневрирующих аэродинамических целей от беспилотных летательных аппаратов до крылатых ракет. При этом комплекс способен одинаково эффективно действовать в условиях активного огневого и радиоэлектронного противодействия», — сказано в издании.
Ранее стало известно, что Белоруссия заинтересовалась покупкой российских боевых самолетов.
Выставка MILEX-2019 проходит в Минске с 15 по 18 мая.
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Армия , Оружие , РИА Новости
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