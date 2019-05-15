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Россия нашла способ продавать оружие в обход санкций США 

Ридус + ещё 3 15 мая 2019
Правительство РФ упростило порядок перепродажи российского оружия их первичными покупателями в третьи страны, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на постановление от 10 мая.
Как пишет издание, в пояснительной записке к документу прямо говорится, что его появление вызвано антироссийскими санкциями: «Иностранные государства выражают заинтересованность в покупке российской продукции военного назначения, но, опасаясь попасть под санкции, отказываются от ее закупки».
Отмечается, что до сих пор страна, которая получала оружие из вторых рук, должна была представлять Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) сертификат с обязательством не перепродавать оружие без разрешения Москвы, подтверждая таким образом, что приобретает оружие у РФ.
Теперь же будет достаточно, если третья страна предоставит сертификат непосредственному поставщику, а он лишь уведомит Россию, что покупатель обещает не передавать оружие дальше, — поясняют авторы статьи.
Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко считает, что крупнейшие покупатели российских вооружений — Китай, Индия, Вьетнам, Алжир и Египет — не нуждаются в подобной схеме, поскольку они или игнорируют американские санкции против российских экспортеров, или добиваются исключений для себя в ходе переговоров с американскими властями.
По мнению эксперта, документ, скорее, предназначен для небольших стран, которым в основном нужны легкое и стрелковое оружие и боеприпасы к ним. Этот сегмент российского оружейного экспорта составляет несколько сотен миллионов долларов в год и представлен преимущественно странами Африки южнее Сахары и Латинской Америки, а также небольшими азиатскими странами, отмечает Макиенко.
Между тем источник, близкий к Минобороны, сказал, что реэкспорт российского оружия действительно осуществлялся и раньше, однако его объемы были небольшими. Например, в конце 2000-х годов 15 штурмовиков Су-25 были поставлены через Белоруссию в Судан.
В августе 2017 года в США был принят закон CAATSA, предусматривающий возможность введения санкций против любых стран — импортеров российского оружия.
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Армия , Видео , cанкции , Константин Макиенко , Министерство обороны , Центр анализа стратегий и технологий , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Правительство РФ , Ведомости , США
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