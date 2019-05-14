Делегация Минобороны России провела переговоры в Швеции

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение российского оборонного ведомства.

«По инициативе шведской стороны, как действующего председателя формата оборонного сотрудничества Северных стран (НОРДЕФКО), в Стокгольме состоялись переговоры российской делегации с представителями Минобороны и вооружённых сил Швеции», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что шведская сторона провела брифинг о том, каковы текущие задачи формата НОРДЕФКО. Также было объявлено о планах проведения учения «Арктик-Челлендж — 2019» на территории Швеции, Норвегии и Финляндии. Учения пройдут в мае-июне 2019 года.

Ранее отряд кораблей Северного флота по пути в пункт базирования вошёл в Норвежское море.