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Делегация Минобороны России провела переговоры в Швеции 

RT на русском 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Представители Министерства обороны России в ходе визита в Стокгольм провели переговоры с коллегами из Швеции и обсудили предстоящие учения «Арктик-Челлендж — 2019».
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение российского оборонного ведомства.
«По инициативе шведской стороны, как действующего председателя формата оборонного сотрудничества Северных стран (НОРДЕФКО), в Стокгольме состоялись переговоры российской делегации с представителями Минобороны и вооружённых сил Швеции», — заявили в Минобороны.
Отмечается, что шведская сторона провела брифинг о том, каковы текущие задачи формата НОРДЕФКО. Также было объявлено о планах проведения учения «Арктик-Челлендж — 2019» на территории Швеции, Норвегии и Финляндии. Учения пройдут в мае-июне 2019 года.
Ранее отряд кораблей Северного флота по пути в пункт базирования вошёл в Норвежское море.
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Армия , Войска , Министерство обороны , РИА Новости , Стокгольм , Швеция
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