О том, что в России вскоре начнутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию атомного авианосца, сообщали информагентства. Конкретики о перспективном облике корабля раскрыто не было, говорилось лишь, что он будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение порядка 70 тысяч тонн.
Вице-премьер Юрий Борисов, подтвердил, что работы по созданию авианосца "давно в планах есть". Однако не стал уточнять конкретные сроки его спуска на воду.
Известно, что проект перспективного авианосца под гифом 23000 "Шторм" был предложен Крыловским государственным научным центром. Как рассказал "РГ" военный эксперт Алексей Леонков, было несколько закрытых показов эскизного проекта корабля, проекты менялись. По его мнению, строительство авианосца для ВМФ действительно необходимо, так как задачи для флота в последние годы сильно изменились.
Эксперт предположил, что авианосец будет оснащаться либо водно-водяными реакторами РИТМ-200, которые сейчас устанавливают на российские атомные ледоколы, либо под него будет создан реактор с жидкометаллическим теплоносителем. "Сейчас создание таких двигателей у нас доведено до ума, не исключаю, что в этом направлении уже ведутся работы", — отметил Леонков.
По его мнению, в качестве средств ПВО на корабле может быть установлен морской вариант новейшей системы ПВО С-500, а в качестве основы авиакрыла может начаться разработка морского варианта Су-57 и даже возрождение проекта по созданию самолета с вертикальным взлетом и посадкой, в частности "реанимация" Як-141, но с учетом современных технологий.