Российский атомный авианосец станет прорывом в судостроении

О том, что в России вскоре начнутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию атомного авианосца, сообщали информагентства. Конкретики о перспективном облике кораб­ля раскрыто не было, говорилось лишь, что он будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение порядка 70 тысяч тонн.

Вице-премьер Юрий Борисов , подтвердил, что работы по созданию авианосца "давно в планах есть". Однако не стал уточнять конкретные сроки его спуска на воду.

Известно, что проект перспективного авианосца под гифом 23000 "Шторм" был предложен Крыловским государственным научным центром . Как рассказал "РГ" военный эксперт Алексей Леонков, было несколько закрытых показов эскизного проекта корабля, проекты менялись. По его мнению, строительство авианосца для ВМФ действительно необходимо, так как задачи для флота в последние годы сильно изменились.

Эксперт предположил, что авианосец будет оснащаться либо водно-водяными реакторами РИТМ-200, которые сейчас устанавливают на российские атомные ледоколы, либо под него будет создан реактор с жидкометаллическим теплоносителем. "Сейчас создание таких двигателей у нас доведено до ума, не исключаю, что в этом направлении уже ведутся работы", — отметил Леонков.

По его мнению, в качестве средств ПВО на корабле может быть установлен морской вариант новейшей системы ПВО С-500, а в качестве основы авиакрыла может начаться разработка морского варианта Су-57 и даже возрождение проекта по созданию самолета с вертикальным взлетом и посадкой, в частности "реанимация" Як-141, но с учетом современных технологий.