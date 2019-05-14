Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский атомный авианосец станет прорывом в судостроении 

Российская Газета 14 мая 2019
Фото: Artem Tkachenko/Wikipedia.org/РГ
О том, что в России вскоре начнутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию атомного авианосца, сообщали информагентства. Конкретики о перспективном облике кораб­ля раскрыто не было, говорилось лишь, что он будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение порядка 70 тысяч тонн.
Вице-премьер Юрий Борисов, подтвердил, что работы по созданию авианосца "давно в планах есть". Однако не стал уточнять конкретные сроки его спуска на воду.
Известно, что проект перспективного авианосца под гифом 23000 "Шторм" был предложен Крыловским государственным научным центром. Как рассказал "РГ" военный эксперт Алексей Леонков, было несколько закрытых показов эскизного проекта корабля, проекты менялись. По его мнению, строительство авианосца для ВМФ действительно необходимо, так как задачи для флота в последние годы сильно изменились.
Эксперт предположил, что авианосец будет оснащаться либо водно-водяными реакторами РИТМ-200, которые сейчас устанавливают на российские атомные ледоколы, либо под него будет создан реактор с жидкометаллическим теплоносителем. "Сейчас создание таких двигателей у нас доведено до ума, не исключаю, что в этом направлении уже ведутся работы", — отметил Леонков.
По его мнению, в качестве средств ПВО на корабле может быть установлен морской вариант новейшей системы ПВО С-500, а в качестве основы авиакрыла может начаться разработка морского варианта Су-57 и даже возрождение проекта по созданию самолета с вертикальным взлетом и посадкой, в частности "реанимация" Як-141, но с учетом современных технологий.
Российская Газета: последние новости
Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео Появилась информация о второй подлодке-носителе атомных "Посейдонов" Путину показали гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал"
Комментарии30
Армия , Оружие , Юрий Борисов , Крыловский ГНЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал37
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты356
Больше не секрет: данные о спутниках РФ «слили» в Сеть6
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского458
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки147
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение