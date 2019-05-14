Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У китайской армии появился свой «Черный ястреб» 

Популярная механика 14 мая 2019
Фото: Популярная механика
Арсенал Народно-освободительной армии Китая пополнился многоцелевым вертолетом Z-20, который с 2013 года проходит летные испытания. Машина своим внешним видом и рядом конструкционных решений напоминает «Черного ястреба» Sikorsky UH-60, но не является его точной копией.
В принадлежащем немецкому исследователю китайских вооружений Twitter-аккаунте Rupprecht_A появились фотографии вертолетов с бортовыми номерами, обозначающими их принадлежность к 161-й десантно-штурмовой бригаде. Из этого специалисты сделали вывод, что первые экземпляры нового вертолета прошли все испытания и начали поступать в войска.
Многоцелевой вертолет Harbin Z-20 или Zhi-20 находится в разработке с 2006 года и совершил свой первый полет в 2013 году. Его взлетная масса оценивается в 10 тонн, а эффективный потолок в 4 километра, однако подробные технические характеристики неизвестны. Ожидается, что Z-20 станет основой семейства боевых машин для всех родов войск, которым необходима тактическая поддержка с воздуха, включая военно-морской флот.
Зачастую Z-20 сравнивают с американским UH-60 по ряду причин. Во-первых, несколько экземпляров гражданской модификации «Черного ястреба» (S-70C-2) Народно-освободительная армия Китая использует с 1984 года. А во-вторых, по данным ряда источников, в 2011 году Пакистан пропустил китайских специалистов для обследования места крушения вертолета ВВС США UH-60, разбившегося во время операции по устранению Усамы бен Ладена.
С другой стороны, ряд авторитетных авиационных экспертов отмечает, что китайский «клон», несмотря на внешнее сходство и ряд заимствованных технических решений, значительно отличается. Основной винт используется пятилопастной (у UH-60 четыре лопасти), двигатели установлены собственной разработки, мощностью 2 тысячи лошадиных сил (UH-60 — 1800), а система управления современная, полностью электродистанционная.
Из-за того, что чиновники из Поднебесной не афишируют военную мощь страны, информация о вооружении китайской армии скудна и зачастую не отличается высокой точностью. Большая часть сведений поступает благодаря утечкам в местные социальные сети, случайным фото, а также инсайдерской информации от людей, близких к разведывательным структурам стран НАТО.
Популярная механика: последние новости
У американцев на полигоне заметили С-300 Су-57 получит «умную» авиабомбу Китайский луноход обнаружил минералы из мантии Луны
Комментарии
Армия , Оружие , НАТО , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал39
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты356
Больше не секрет: данные о спутниках РФ «слили» в Сеть6
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского458
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки147
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение