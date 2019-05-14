Путину показали МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» 

Президенту России Владимиру Путину в Ахтубинске показали истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
На аэродроме Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) имени Чкалова президент обошел статическую экспозицию современной авиационной техники — ему показали истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащённый гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 и новейший истребитель МиГ-35.
Кроме того, Путин ознакомился с образцами перспективных беспилотных летательных аппаратов. Также президент осмотрел авиационную технику, серийно поставляемую Минобороны РФ — истребители Су-35, Су-30СМ, модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ и корабельный истребитель МиГ-29К морской авиации ВМФ России.
Во время осмотра экспозиции главу государства сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава Минпромторга Денис Мантуров, главком ВКС Сергей Суровикин, президент ОАК Юрий Слюсарь и другие.