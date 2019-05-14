Путину показали МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

На аэродроме Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) имени Чкалова президент обошел статическую экспозицию современной авиационной техники — ему показали истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащённый гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 и новейший истребитель МиГ-35.