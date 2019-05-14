Испания отзывает фрегат из сопровождения авианосца «Авраам Линкольн»

Испания отзывает фрегат "Мендес Нуньес" из группы сопровождения американского авианосца " Авраам Линкольн ", следующего в Персидский залив. Как пишет Europa Press, такое решение приняла министр обороны пиренейского королевства Маргарита Роблес, чтобы ее страна не оказалась невольно втянутой в конфликт с Ираном

По ее словам, интеграция фрегата в боевую группу была запланирована еще год назад, чтобы улучшить координацию действий между кораблями и моряками различных стран. Предполагалось, что "Мендес Нуньес" будет сопровождать американский авианосец на протяжении шести месяцев — с конца апреля по конец октября 2019 года. За это время авианосная группа должна была пересечь Средиземное и Красное моря, пройти через Индийский и Тихий океаны и завершить поход в порту Сан-Диего (штат Калифорния). Затем "Мендес Нуньес" должен был пройти через Панамский канал, пересечь Атлантику и вернуться в Испанию.

Однако после обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном планы американских военных изменились. Боевая группа была направлена в зону ответственности американского Центрального командования. Кроме того, по данным западных СМИ, США намерены развернуть на Ближнем Востоке дополнительные дивизионы зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот" для сдерживания якобы имеющейся угрозы со стороны Ирана.

Как подчеркнула Роблес, хотя Испания и является союзником США, она придерживается общеевропейских позиций в отношении с Ираном.

После выхода испанского фрегата в составе авианосной группы останутся сам "Авраам Линкольн" с 85 самолетами, ракетный крейсер, три эсминца, вспомогательное судно и подводная лодка. Предполагается, что "Мендес Нуньес" может вновь присоединиться к группе после того, как та покинет Персидский залив.

Ранее США заявили, что обладают "очевидными свидетельствами" подготовки Ираном атаки на американские силы на Ближнем Востоке. Центральное командование ВС США в связи с этим запросило отправку в регион дополнительных сил "для предотвращения любого рода агрессии".

Между тем в Иране заявили, что не считают серьезной угрозой своей безопасности авианосцы США в Персидском заливе и готовы отразить любую агрессию американцев. По словам командующего Корпусом стражей исламской революции генерала Хосейна Салами, Иран готов ответить США, если те предпримут против исламской республики какие-либо силовые действия. Возможный ответ Тегерана он сравнил с "ударом в голову".