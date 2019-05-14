Эксперт: ядерное соглашение между Россией, США и Китаем маловероятно

"На мой взгляд, это маловероятно, — сказал он. — Во-первых, ядерных держав гораздо больше, какой-то договор, всерьез ограничивающий ядерные вооружения, должен охватывать большее количество стран. Во-вторых, Россия, Китай и США очень отличаются по ядерным потенциалам. Россия и США более вооруженные страны в ядерном отношении, чем Китай".

В итоге, по мнению эксперта, "переговоры [по контролю над ядерными вооружениями] возможны, продвижение в этом отношении возможно, но до какого-то серьезного, всеобъемлющего договора путь будет очень долгим". В то же время, считает Быстрицкий, идея трехстороннего обсуждения ядерных вооружений не лишена смысла.

"Сама по себе идея, что три существенных в этом мире страны между собой что-то обсуждают, скорее, положительная. Кроме того, как говорят в Китае, любой путь начинается с первого шага", — добавил он.

Отдельные договоренности между Россией, Китаем и США возможны, считает эксперт, однако в более широком плане на формирование триумвирата рассчитывать не стоит, поскольку различия между странами слишком сильны.

"Какого-то устойчивого союза сейчас не получится, причин много: прежде всего ресурсы и возможности у трех сторон разные. При всем росте экономики Китай пока нельзя сравнивать с США, Россия в экономическом плане совсем небольшая страна по сравнению с США и Китаем. Другое дело, что Россия имеет очень большой авторитет и действует решительно", — отметил он.