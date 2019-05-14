Сирийская армия потеряла важный населенный пункт

Джихадисты из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России Джабхат ан-Нусры ») отбили ранее занятый Cирийской арабской армией (САА) стратегически важную деревню Шейх Идрис. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Об успешном контр-наступлении боевиков изданию сообщил военный источник в провинции Хама. Целью сил ХТШ был населенный пункт Кафр-Набуда. По информации AMN, они пытаются захватить его уже несколько дней, но до конца им этого так и не удается.

Кафр-Набуда — ключевой населенный пункт, захват и удержание которого считается финальным шагом в первой стадии наступательной операции САА на северо-западе страны. О том, что его удалось занять, сирийские военные сообщили 8 мая.

6 мая стало известно, что правительственные силы в Сирии приготовилась штурмовать стратегически важный город Кабани на северо-востоке провинции Латакия при поддержке российских ВКС.