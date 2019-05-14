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Американцы запретили Евросоюзу разрабатывать оружие 

Ferra.ru + ещё 10 14 мая 2019
Фото: Ferra.ru
Власти США предупредили страны Евросоюза о политических и экономических последствиях, если те продолжат развивать собственные оборонные проекты. Об этом сообщила газета El Pais.
По данным источника, соответствующее письмо было направлено в адрес главы европейской дипломатии Федерике Могерини. Оно подписано заместителем госсекретаря США Эллен Лорд.
Американские недовольны рядом программ Евросоюза по самостоятельной разработке вооружения без участия США. Особенно им не понравился принятый регламент европейского оборонного фонда. В рамках этого регламента, Евросоюз может привлекать к разработке вооружения неевропейские страны, оформляя интеллектуальную собственность на новые проекты. Также недовольство вызвала программа PESCO (постоянное структурированное сотрудничество), направленная на более тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны государств-членов ЕС.
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Армия , Оружие , США , Федерика Могерини , ЕС
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