Американцы запретили Евросоюзу разрабатывать оружие

Власти США предупредили страны Евросоюза о политических и экономических последствиях, если те продолжат развивать собственные оборонные проекты. Об этом сообщила газета El Pais.

По данным источника, соответствующее письмо было направлено в адрес главы европейской дипломатии Федерике Могерини . Оно подписано заместителем госсекретаря США Эллен Лорд.

Американские недовольны рядом программ Евросоюза по самостоятельной разработке вооружения без участия США. Особенно им не понравился принятый регламент европейского оборонного фонда. В рамках этого регламента, Евросоюз может привлекать к разработке вооружения неевропейские страны, оформляя интеллектуальную собственность на новые проекты. Также недовольство вызвала программа PESCO (постоянное структурированное сотрудничество), направленная на более тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны государств-членов ЕС.