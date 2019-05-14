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В США рассказали о серьезных потерях из-за столкновений F-35 с птицами 

РИА Новости + ещё 2 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Американская авиация терпит серьезные убытки из-за столкновения истребителей с дикими птицами, сообщает газета Marine Corps Times.
Ежегодно подобные инциденты наносят многомиллионный ущерб армии США, повреждая военные самолеты, пишет издание.
Так, на прошлой неделе из-за столкновения с птицей пилот истребителя F-35 Корпуса морской пехоты США, приписанный к американской базе Ивакуни в Японии, был вынужден прервать полет. По слова майора Эрика Фланагана, сумма ущерба составила более двух миллионов долларов.
Похожий случай был зафиксирован и на полигоне Холломан в штате Нью-Мексико, где истребитель F-16 столкнулся с ястребом во время плановой посадки. Птица застряла в деталях самолета.
Как заявил изданию лейтенант Жасмин Мэннинг, руководство авиабаз пытается предотвратить подобные инциденты и минимизировать ущерб от них.
По информации СМИ, за прошлый год зарегистрировано более 14,5 тысячи подобных инцидентов с участием самолетов гражданской авиации, что означает около 40 столкновений в день. Участились случаи отстрелов птиц в районе полигонов.
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Армия , Оружие , США
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