Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия проведет военные инспекции в Финляндии, заявили в Силах обороны 

РИА Новости + ещё 4 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Группа российских специалистов, имеющих дипломатический статус, проведет военные инспекции в Финляндии в соответствии c положениями Венского документа 2011 года, сообщают Силы обороны Финляндии.
Проверки проводятся с 13 по 16 мая.
"Целью является проверка того, что в районе, определенном для инспекции, нет военных действий, о которых следовало уведомить заранее в соответствии с Венским документом. Инспекция является частью обычной деятельности по контролю над вооружениями. Подобные проверки будут проводиться в Финляндии несколько раз в год, и Финляндия будет проводить аналогичные проверки в других государствах-участниках", — уточняется в сообщении.
В соответствии c положениями Венского документа 2011 года, каждое государство-участник ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого государства-участника. Инспектирующее государство также может пригласить другие государства-участники принять участие в инспекции.
Последние новости
Букмекеры определили фаворитов Евровидения Эксперт рассказал, что означает возвращение Коломойского на Украину Россиянам дадут дополнительный выходной
Комментарии1
Армия , Войска , ОБСЕ , Финляндия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал44
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты358
Больше не секрет: данные о спутниках РФ «слили» в Сеть7
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского465
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки149
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение