Группа российских специалистов, имеющих дипломатический статус, проведет военные инспекции в Финляндии в соответствии c положениями Венского документа 2011 года, сообщают Силы обороны Финляндии.
Проверки проводятся с 13 по 16 мая.
"Целью является проверка того, что в районе, определенном для инспекции, нет военных действий, о которых следовало уведомить заранее в соответствии с Венским документом. Инспекция является частью обычной деятельности по контролю над вооружениями. Подобные проверки будут проводиться в Финляндии несколько раз в год, и Финляндия будет проводить аналогичные проверки в других государствах-участниках", — уточняется в сообщении.
В соответствии c положениями Венского документа 2011 года, каждое государство-участник ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого государства-участника. Инспектирующее государство также может пригласить другие государства-участники принять участие в инспекции.