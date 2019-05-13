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Израиль развернул «Железный купол» из-за «Евровидения» 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Песенный конкурс «Евровидение» стартовал накануне в израильском Тель-Авиве.
Израиль развернул систему противоракетной обороны «Железный купол» по всей стране на время проведения песенного конкурса «Евровидение», сообщает Haaretz.
С начала мая Палестина выпустила около 600 ракет и мин по югу еврейского государства. Израильская армия в ответ обстреляла ряд целей в секторе Газа. В результате обмена ударами со стороны Израиля погибли четыре человека, со стороны Палестины — 25, еще десятки людей получили ранения. Чтобы избежать дальнейшей эскалации и человеческих жертв стороны договорились о прекращении огня.
«Евровидение» стартовало накануне, 12 мая в Тель-Авиве. На международном музыкальном конкурсе выступят исполнители со всех стран мира, Россию представит певец Сергей Лазарев. Исполнитель будет выступать с песней «Scream». Полуфиналы конкурса пройдут 14 и 16 мая. Финал назначен на 18 мая.
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Армия , Войска , Оружие , Сергей Лазарев , Газета "Гаарец" , Израиль , Палестина
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