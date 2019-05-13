Песенный конкурс «Евровидение» стартовал накануне в израильском Тель-Авиве.
Израиль развернул систему противоракетной обороны «Железный купол» по всей стране на время проведения песенного конкурса «Евровидение», сообщает Haaretz.
С начала мая Палестина выпустила около 600 ракет и мин по югу еврейского государства. Израильская армия в ответ обстреляла ряд целей в секторе Газа. В результате обмена ударами со стороны Израиля погибли четыре человека, со стороны Палестины — 25, еще десятки людей получили ранения. Чтобы избежать дальнейшей эскалации и человеческих жертв стороны договорились о прекращении огня.
«Евровидение» стартовало накануне, 12 мая в Тель-Авиве. На международном музыкальном конкурсе выступят исполнители со всех стран мира, Россию представит певец Сергей Лазарев. Исполнитель будет выступать с песней «Scream». Полуфиналы конкурса пройдут 14 и 16 мая. Финал назначен на 18 мая.