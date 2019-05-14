Bloomberg: США призвали Турцию отложить покупку С-400

США снова попросили Турцию отложить покупку российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Такую информацию распространило в понедельник агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По их данным Анкара "изучает очередной призыв со стороны Вашингтона", цитирует ТАСС.

В начале мая немецкое издание Bild уже распространяло информацию о том, что власти Турции якобы намерены пересмотреть решение о приобретении у России ЗРС из-за резкого ухудшения экономической ситуации в республике и снижения курса лиры. Однако руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг эти сообщения. Он подчеркнул, что приобретение систем С-400 у Москвы — это "завершенное дело".

Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку С-400 был официально подтвержден в 2017 году. США предпринимают активные попытки не допустить поставок Турции этих вооружений. Американские власти считают, что действия Турции угрожают безопасности НАТО . Вашингтон приостановил поставки Анкаре истребителей-бомбардировщиков F-35.

Отметим, что первая партия С-400 может поступить в Турцию уже в июле.