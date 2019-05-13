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Bloomberg: США обратились к Турции с призывом отложить приобретение системы С-400 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
Турция изучает очередной призыв США отсрочить приобретение российской зенитной ракетной системы С-400. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"По сообщениям, США и Турция ведут переговоры от отсрочке приобретения системы С-400", — отметило агентство, указав при этом, что Турция "изучает очередной призыв со стороны США".
В начале мая немецкое издание Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги уже распространяло сообщение о том, что власти Турции намерены пересмотреть решение о приобретении у России С-400 из-за резкого ухудшения экономической ситуации в республике и снижения курса лиры. Однако в минувшую пятницу это сообщение опроверг руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку С-400 был официально подтвержден в 2017 году. Турецкая сторона должна получить, в отличие от первого иностранного заказчика Китая, не два, а один полковой комплект этих систем. США предпринимают активные попытки не допустить поставок Турции этих вооружений.
С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности.
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Комментарии1
Армия , Оружие , США , Bloomberg , Турция
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