Bloomberg: США обратились к Турции с призывом отложить приобретение системы С-400

Турция изучает очередной призыв США отсрочить приобретение российской зенитной ракетной системы С-400. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"По сообщениям, США и Турция ведут переговоры от отсрочке приобретения системы С-400", — отметило агентство, указав при этом, что Турция "изучает очередной призыв со стороны США".

В начале мая немецкое издание Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги уже распространяло сообщение о том, что власти Турции намерены пересмотреть решение о приобретении у России С-400 из-за резкого ухудшения экономической ситуации в республике и снижения курса лиры. Однако в минувшую пятницу это сообщение опроверг руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку С-400 был официально подтвержден в 2017 году. Турецкая сторона должна получить, в отличие от первого иностранного заказчика Китая, не два, а один полковой комплект этих систем. США предпринимают активные попытки не допустить поставок Турции этих вооружений.

С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности.