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Испытатели уклончиво ответили Путину на вопрос о Су-57 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 45 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин встретился в Ахтубинске с летчиками-испытателями, которые проверяют истребитель пятого поколения Су-57, и спросил у них, как они оценивают новую боевую машину.
«Хорошая машина, нравится?» — спросил Путин у летчиков. «Проходит испытания сейчас, еще не все проверено, оценено», — уклончиво ответили они.
После этого президент попросил их «подсказать изготовителям», что нужно поправить в самолете.
«Нужно, чтобы она (боевая машина) была самая лучшая», — сказал Путин испытателям.
«Для этого мы здесь и находимся», — ответили они.
Видео их встречи опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram.
Во вторник Путин прилетел в Ахтубинск. Лайнер главы государства сопровождали шесть самолетов-истребителей Су-57.
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Армия , Оружие , Дмитрий Смирнов , Владимир Путин , Ахтубинск
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