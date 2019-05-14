Испытатели уклончиво ответили Путину на вопрос о Су-57

Президент России Владимир Путин встретился в Ахтубинске с летчиками-испытателями, которые проверяют истребитель пятого поколения Су-57, и спросил у них, как они оценивают новую боевую машину.

«Хорошая машина, нравится?» — спросил Путин у летчиков. «Проходит испытания сейчас, еще не все проверено, оценено», — уклончиво ответили они.

После этого президент попросил их «подсказать изготовителям», что нужно поправить в самолете.

«Нужно, чтобы она (боевая машина) была самая лучшая», — сказал Путин испытателям.

«Для этого мы здесь и находимся», — ответили они.

Видео их встречи опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram.

Во вторник Путин прилетел в Ахтубинск. Лайнер главы государства сопровождали шесть самолетов-истребителей Су-57.