Путин: заказ на бомбардировщики Ту-160 может быть увеличен

В данный момент подписан контракт на постройку десяти машин, а еще десять самолетов должны быть увеличены.

Президент отметил, что Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для министерства обороны возможностями, и в связи с этим Минобороны не исключает возможности расширения заказа на эти самолеты.

Ту-160 — уникальный по своим характеристикам самолет. Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет — до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

Но в случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.