Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин: заказ на бомбардировщики Ту-160 может быть увеличен 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В данный момент подписан контракт на постройку десяти машин, а еще десять самолетов должны быть увеличены.
Министерство обороны не исключает возможности увеличения заказа на стратегические бомбардировщики Ту-160. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе посещения авиазавода имени Горбунова в Казани.
Президент отметил, что Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для министерства обороны возможностями, и в связи с этим Минобороны не исключает возможности расширения заказа на эти самолеты.
Ту-160 — уникальный по своим характеристикам самолет. Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет — до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.
Но в случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.
ТК «Звезда»: последние новости
В Турции опровергли сообщения о «срыве» сделки с РФ по С-400 ВМФ получит тяжелую электрическую торпеду в течение года Истребители ВВС Индии перехватили украинский самолет
Комментарии
Армия , Другое , Оружие , Владимир Путин , Министерство обороны , Казань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский обнародовал «послание мира» Крыму и Донбассу92
Украина приготовила России «сюрпризы»178
Украина выдвинула ультиматум Европе247
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко3
Сердюков получил новую должность12
Видео
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
Виновен! Суд принял решение по Зеленскому
В мире Украина
Зеленский обнародовал «послание мира» Крыму и Донбассу
В мире Украина
Украина приготовила России «сюрпризы»
В мире Политика
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
Извините, опоздал. Ученица о захвате заложников в школе
Происшествия
Украина выдвинула ультиматум Европе
В мире Европа
ЧП в школе: подросток взял в заложники класс и учителя
Образование Происшествия
ЧП в школе: как подросток взял заложников
Происшествия Статьи
Трамп захотел встретиться с Путиным
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение