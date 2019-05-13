Терорристы создают в Индии свою провинцию

Заявление ИГ было распространено через пропагандистское агентство Amaq, которое не входит в структуру ИГ, но часто с ним «ассоциируется». В своем обращении представители группировки, потерпевшей формальное поражение в Сирии и Ираке, сообщили о создании новой «провинции» — «Вилаята Индия». Речь идет о конкретном районе — Кашмире, который расположен на северо-западе полуострова Индостан. Регион является предметом территориальных противоречий между Индией и Пакистаном и зоной активности сепаратистских группировок. В этом году нападение на индийских военнослужащих, произошедшее в Кашмире, едва не привело к началу вооруженного конфликта между государствами-соседями. Вероятно, ИГ решило сыграть на неустойчивой ситуации. Само провозглашение «Вилаята Индия» прозвучало на фоне стычки боевиков с индийскими силами безопасности в городе Амшипора, который находится на территории Кашмира. В результате операции был ликвидирован боевик ИГ Ишфак Ахмад Софи.

Комментируя провозглашение Кашмира одной из «провинций» ИГ, дипломатический источник News.ru дал понять, что Нью-Дели учитывает все исходящие угрозы.

Индия всегда была жертвой терроризма, а ИГ является самым уродливым проявлением терроризма, — заявил дипломатический собеседник News.ru. — Индия будет продолжать работу по борьбе с терроризмом для защиты своих границ и национальных интересов.

Нельзя не учесть, что операция в Кашмире и последовавшее за ней заявление террористической группировки, совпали с продолжающимися всеобщими выборами в Индии. В конце минувшей недели завершился шестой этап голосования, подсчёт бюллетеней заканчивается только к 23 мая.

В настоящее время в стране проживает 172 млн приверженцев ислама. Степень радикализации наиболее чувствительных к этому явлению слоёв мусульманского населения может оказаться недооценена экспертным и разведсообществом. После разрушительных терактов на Шри-Ланке индийские силы безопасности активизировали свои рейды в южных штатах Керала и Тамилнад. Раньше, как говорят эксперты, большого внимания к ситуации в этих областях не было.

Наряду с группировкой «Джаиш-е-Мухаммад», бравшей на себя ответственность за теракты в Кашмире, опасность представляет и боевая организация джихадистского толка «Хизбул Муджахеддин», добивающаяся присоединения Кашмира к Пакистану. Ее подозревают в тесной интеграции с повстанческой организацией «Армия спасения рохинджа Аракана», которая находится в списке приоритетов главарей как ИГ, так и «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). «Хизбул Муджахеддин» приписывают альянсы с «Джамаат Муджахуддин Бангладеш» и «Объединенным фронтом освобождения Ассама». Нетрудно догадаться, что консолидация может привести к формированию разветвлённой террористической сети, которая в состоянии держать в страхе огромные территории — часть Индии, Бангладеш, Мьянму и некоторые районы Китая. Эксперты не исключают, что это может стать новым проектом «халифата». После потери территориального ядра ИГ, как кажется, хочет сосредоточить свои усилия на мобилизации активных сторонников и вербовку симпатизантов на «периферии».