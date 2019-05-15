В США заявили о необходимости двух ударов для победы над Ираном

Американский сенатор Том Коттон в передаче Firing Line на телеканале PBS заявил о необходимости двух ударов для победы над Ираном

Видео с данным заявлением было опубликовано на странице телепередачи в Twitter.

«Да, два удара. Первый удар и последний удар», — сказал Коттон, отвечая на вопрос ведущей о том, смогут ли США одержать победу в случае начала открытого военного противостояния с Ираном.

По его словам, причиной начала подобного конфликта может стать нападение Ирана на американских военных или на войска союзников США.

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) сообщило о повышении уровня тревоги в Ираке и Сирии из-за потенциальной угрозы со стороны Ирана.